Palermo, donate tre carrozzine al reparto di Oncologia del Policlinico

Consegnate tre sedie a rotelle al reparto di oncologia del Policlinico Giaccone di Palermo, diretto da Antonio Russo, da parte dell’Associazione Adesso Odv che si occupa di sostenere i malati oncologici attraverso la realizzazione di progetti e attività solidaristiche in ambito socio-sanitario.

"Da circa sette anni frequento il reparto di oncologia del Policlinico, seguito da Tania Rinaldi - racconta Marcello Piazza, uno dei soci fondatori dell’Associazione - e mi sono accorto che nonostante il grande impegno di tutto il personale spesso i malati subiscono disagi dovuti alla carenza di strumenti e apparecchiature. In particolare, ho notato che in determinati momenti le carrozzine presenti rischiano di non essere sufficienti e così la nostra associazione Adesso odv ha deciso di donarne tre al reparto di oncologia".

"Desidero ringraziare tutti i soci dell’Associazione Adesso per avere realizzato questa iniziativa - dice Russo - che risponde a una esigenza sentita dai nostri pazienti, e pertanto è estremamente apprezzata. Il supporto e la vicinanza della società civile sono di fondamentale importanza per permettere al nostro reparto di realizzare progetti di miglioramento e acquisire attrezzature e beni necessari a migliorare e perfezionare la qualità del servizio destinato ai malati oncologici".

© Riproduzione riservata