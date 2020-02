Incidente allo svincolo della Palermo-Catania, grave una ragazza di 22 anni

Ancora un incidente in provincia di Palermo, questa volta non lontano da Cefalù. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale della cittadina normanna, che è intervenuta sul posto, una ragazza di 22 anni è stata ricoverata in codice rosso in ospedale dopo uno scontro non molto distante dallo svincolo autostradale di Cefalù, sulla statale 113.

La donna, secondo quanto ricostruito dalla polstrada, si sarebbe schiantata, per cause ancora da ricostruire, contro un guard rail, mentre era in sella alla sua Yamaha. L'impatto è stato tremendo: la ventiduenne prima è stata trasportata all'ospedale di Termini Imerese, poi vista la gravità della sue condizioni si è deciso per il trasferimento al Civico di Palermo, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Il tratto di strada è stato chiuso per consentire ai mezzi di soccorso di potere operare. Sono intervenuti anche gli uomini dell’Anas.

