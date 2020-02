Incidente sulla statale a Cefalù, un uomo grave in ospedale

Ancora un incidente in provincia di Palermo, questa volta non lontano da Cefalù. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale della cittadina normanna, che è intervenuta sul posto, un'automobilista è ricoverato in codice rosso in ospedale dopo uno scontro non molto distante dallo svincolo autostradale di Cefalù.

La vittima, della quale ancora non si conoscono le generalità, è stato trasportato dagli uomini del 118 in codice rosso. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire ai mezzi di soccorso di potere operare. Sono intervenuti anche gli uomini dell’Anas.

