Nisseno arrestato a Palermo per porto d'armi da sparo abusivo

Un 35enne nisseno T.C., domiciliato a Palermo, è stato arrestato dai carabinieri per porto abusivo di arma da sparo clandestina. Lo scorso 11 febbraio, i militari dell’Arma sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per una lite tra due persone scaturita da futili motivi.

I carabinieri hanno proceduto a perquisizione personale e hanno trovato in possesso di T.C. una pistola semiautomatica, modello colt 911, priva di matricola, funzionante, con serbatoio contenente 6 proiettili calibro 45.

È stato tutto sequestrato e l’arma sarà inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per gli accertamenti balistici. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Lorusso” a disposizione dell’autorità giudiziaria.

