Peculato, il legale dell'ex deputato Rizzotto: "Accuse infondate"

"Con riferimento alla notizia riguardante l’ex deputato Tony Rizzotto per la vicenda Isfordd, ente di formazione professionale aperto a tutta la collettività e non soltanto ai disabili, tutti i corsi di formazione sono stati regolarmente portati a compimento e regolarmente eseguiti e il prosieguo del procedimento dimostrerà l’estraneità di Tony Rizzotto dalle accuse contestate". Lo ha detto l'avvocato Vincenzo Zummo, legale dell’ex deputato regionale ex leghista e poi di Ora Sicilia, Tony Rizzotto.

Nei confronti di Rizzotto è stato eseguito un sequestro preventivo di beni, emesso dal gip del Tribunale del capoluogo, per circa 500 mila euro, con l’accusa di avere intascato i fondi pubblici destinati alle finalità del suo ente.

"Nessun fondo dell’ente dallo stesso Rizzotto è stato distratto in suo favore o in favore di altri, men che mai con riguardo ai diversamenti abili- continua la nota -. Tony Rizzotto esprime la personale massima fiducia nell’autorità giudiziaria confidando che tutta la vicenda verrà chiarita nelle sedi competenti».

