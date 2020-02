Palermo, si allungano i tempi per le tre corsie in viale Regione Siciliana

I tempi per vedere le tre corsie in entrambe le carreggiate di viale Regione Siciliana, a Palermo, sono destinati ad allungarsi. A gennaio si erano annunciati circa quaranta giorni di lavori, ma probabilmente l'opera non terminerà prima di fine marzo. Meteo, ad oggi clemente, permettendo.

Come spiega Giuseppe Leone in un articolo sul Giornale di Sicilia, si procede a rilento anche perché gli operai dell’Amat, che lavorano esclusivamente di notte (come stabilito dall'ordinanza), sono costretti a lavorare dal lunedì al giovedì perché è necessaria la presenza della polizia municipale che non può essere presente il venerdì per altri servizi da svolgere.

Al momento si sta lavorando nel segmento che va dallo svincolo di viale Lazio fino all’ex motel Agip lungo la carreggiata in direzione Catania.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE