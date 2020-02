Ztl notturna a Palermo, il Tar conferma lo stop: l'ordinanza resta sospesa

Il Tar ha confermato la sospensione della Ztl notturna. Dunque anche venerdì prossimo l'ordinanza che tanto ha fatto discutere non partirà.

Il presidente Calogero Ferlisi, che ieri aveva chiamato le parti (Confcommercio e Comune) a esporre le proprie ragioni sul provvedimento ha dunque deciso. Alessandro Dagnino, che assiste i commercianti, ha prodotto una memoria di 8 pagine con undici allegati a sostegno della tesi del danno grave che ha già portato alla sospensiva del provvedimento, stoppato sul nascere venerdì scorso.

Ezio Tomasello, avvocato capo di Palazzo delle Aquile, ha scelto di non depositare alcuna memoria, riservandosi di farlo prima dell'udienza camerale di giorno 25 che dovrà decidere nel merito. Il Comune aveva comunque chiesto che in attesa della decisione di merito, l'ordinanza fosse rimessa in piedi rimuovendo la sospensiva.

Ieri in via Butera, dove ha sede il tribunale amministrativo, non si erano presentati né l'assessore Giusto Catania, né il sindaco Orlando. C'era, invece, la numero uno di Confcommercio, Patrizia Di Dio, anche se all'incontro davanti al presidente Ferlisi hanno partecipato esclusivamente i legali.

Il provvedimento aveva già subito altri due stop. Le prime due volte su pressione della politica e dei commercianti, che avevano chiesto almeno di spostare l'ordinanza a dopo Natale. La sospensione di venerdì scorso è arrivata dopo il ricorso dei commercianti che, come nel 2016, ha fermato la volontà dell'amministrazione di limitare il transito in centro il venerdì e il sabato a partire dalle 23 (una finestra lasciata aperta per fare lavorare pizzerie e ristoranti).

