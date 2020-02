Palermo, festa di compleanno al teatro Garibaldi: "La torta? Solo una sorpresa"

«Ma quale permesso? Io sono andata al Teatro Garibaldi perché il mio fidanzato doveva portare alcuni oggetti vintage per la mostra in corso, “ExpoRetrò, che più vintage non si può”, e lì ho avuto, a fine serata, la sorpresa della torta». A parlare al Giornale di Sicilia è Jennifer Casa, l'indossatrice - sorella gemella Nadine, consorte del calciatore Andrea Rispoli del Lecce -, finita nella polemica per la vicenda della festa di compleanno al Teatro Garibaldi di Palermo.

Jennifer smentisce che si sia trattato di una festa privata organizzata, ma che si sia trattata di una "sorpresa" (non proprio finita bene) del fidanzato, il fotografo Luca Lo Bosco, che le avrebbe portato una torta per farle spegnere le candeline e farle gli auguri. «Sono furiosa con chi scrive senza nemmeno farmi una telefonata: ho letto delle cose davvero poco carine, nei miei confronti e in quelli di altre ragazze presenti».

«E poi se avessi voluto nascondere qualcosa, non avrei certo pubblicato le foto su Instagram».

