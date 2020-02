Guasto al radar di Fiumicino, a Palermo aerei fermi in pista per 40 minuti

Per un guasto al radar di Fiumicino, si sono verificati alcuni ritardi nei voli in partenza dall'aeroporto Falcone-Borsellino, per le ore 10,40.

Sei i voli che hanno accumulato ritardi tra i 20 ai 40 minuti rispetto agli orari di partenza previsti. In particolare si tratta dei voli per Parigi, Roma, Treviso, Ancona, Lampedusa e Pantelleria.

Dalla Gesap fanno sapere che "alle 11.20 il guasto è stato risolto, il traffico aereo è ripreso e la situazione sta lentamente tornando alla normalità".

