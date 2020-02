Rapine nei supermercati a Palermo, arrestati due giovani

La polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, i palermitani Leandro Adelfio, di 29 anni, e Angelo Donzelli, di 38, autori di due rapine aggravate, consumate in rapida successione ai danni di altrettanti supermercati cittadini lo scorso sabato pomeriggio.

Un agente della Polizia Stradale libero dal servizio, di passaggio lungo l’itinerario dei rapinatori, alle 17.30 ha incrociato uno dei due malviventi in via Manfredi e non ha potuto fare a meno di notare il suo abbigliamento e l’atteggiamento circospetto nei pressi di un market; dopo qualche secondo di attesa, ha notato un altro uscire repentinamente.

E’ scattato così il dispositivo di allarme che ha vanificato il tentativo di fuga di Adelfio e Donzelli: entrambi sono stati seguiti dal poliziotto fino alla via Perez dove sono saliti a bordo di una vettura con cui fuggire, imboccando la via Bergamo; i malviventi hanno percorso poche centinaia di metri fino alla via Buonriposo dove ad attenderli hanno trovato una pattuglia di Falchi della Squadra mobile ed una dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico.

Adelfio aveva con sè una pistola. Una rapida ed efficace indagine, effettuata dai poliziotti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra mobile, ha poi permesso di accertare come i due fermati, pochi minuti prima del colpo in via Manfredi, si fossero resi responsabili di altro, assalto al supermercato in via Messina Marine. Bottino complessivo circa mille euro. I due sono stati condotti nel carcere Lorusso-Pagliarelli. Indagini sono in corso per accertare eventuali altri colpi riconducibili ai due.

