Palermo, da oggi cambio di residenza e domicilio anche via mail: basta file agli sportelli

Cambiare residenza o domicilio con un clic. Da oggi a Palermo non è più necessario andare fisicamente allo sportello di una postazione anagrafica. Per farlo, come spiega Giancarlo Macaluso in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, adesso basta avviare la pratica tramite una email o una Pec.

COME FARE. Per il cambio di domicilio, cioè per lo spostamento di abitazione all'interno del comune, si dovranno utilizzare gli indirizzi cambioabitazione@comune.palermo.it o Pec anagrafe@cert.comune.palermo.it.

Coloro che invece sono residenti in un altro comune e intendono spostare a Palermo la propria residenza, potranno utilizzare i seguenti indirizzi email: cambioresidenza@comune.palermo.it o Pecmovimentoanagrafico@cert.comune.palermo.it.

La procedura che si inaugura prevede in entrambi i casi che si alleghi il modulo che si può scaricare dal sito ufficiale del Comune, copia del documento d'identità di tutte le persone coinvolte nello spostamento di abitazione e l'eventuale documentazione di supporto (contratto d'affitto o acquisto, titolo di usufrutto...) in base a cui ci si trasferisce a quell'indirizzo.

