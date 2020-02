Rapinato di 3.500 euro un amministratore di condominio a Palermo

Un amministratore condominiale è stato rapinato a Palermo da due uomini armati di pistola. E' successo in via padre Pino Puglisi, nel quartiere Brancaccio. Il commercialista di 35 anni aveva appena finito di raccogliere le quote condominiali e si stava dirigendo verso al sua auto, quando è stato avvicinato da due giovani che indossavano un casco.

Il bottino è di circa 3.500 euro. I carabinieri stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona.

