Due rapine sono state messo a segno a Palermo nel supermercato Conad, in via Luigi Manfredi nella zona di via Oreto, e nel distributore di benzina Eni, in via Ernesto Basile.

In tutti e due i casi a mettere a segno i colpi sono stati due rapinatori armati di pistola a volto coperto. Indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata