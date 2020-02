Ancora basi scout nel mirino, furto nella sede di via Micciulla a Palermo

Un’altra sede scout è stata nel mirino dei vandali in Sicilia. A essere danneggiata la sede scout di Palermo, «Volpe Astuta», in via Micciulla, ospitata in un bene confiscato alla mafia.

Ignori hanno disattivato il sistema di allarme e videosorveglianza e hanno portato via alcuni attrezzi che gli scout usano per la manutenzione dei locali.

Il fondo era stato sequestrato per disposizione di Giovanni Falcone il 17 giugno 1980 e rientra tra i primi beni confiscati alla mafia al boss Filippo Piraino affiliato al «clan» degli Inzerillo con decreto di confisca del Tribunale di Palermo. La struttura è stata data in concessione all’Agesci. Indaga la polizia.

In Sicilia ci sono stati atti di vandalismo e segnali intimidatori in sedi scout a Noto, Marsala, Mineo, Ramacca e Belpasso.

