Ztl notturna a Palermo, si parte oggi: ecco gli orari e dove acquistare i pass

L'attesa è finita. La Ztl notturna a Palermo è ormai realtà e prenderà il via alle 23 di stasera. Una decisione che gruppi di minoranza e associazioni di categoria non hanno accolto con gioia ma a cui ora, che lo si voglia o no, tutti dovranno adeguarsi. Ma al di là delle polemiche, i palermitani adesso pensano a come orientarsi con i nuovi orari e le nuove regole notturne. Ecco qualche informazione utile per tutti coloro che decideranno di prendere la macchina nelle sere del weekend.

La Ztl notturna, orari e giorni della settimana

La Zona a traffico limitato notturna scatterà tutti i venerdì e sabato in orari diversi in base a due periodi dell'anno. Dall'1 novembre al 30 aprile, la Ztl notturna sarà attiva il venerdì e il sabato dalle ore 23 fino alle 6 del giorno successivo. Il sabato di giorno non ci sarà Ztl, che scatterà invece di sera alle 23. Dall'1 maggio al 31 ottobre la situazione cambia: la Ztl scatterà dalle ore 20 e fino alle 6 dell'indomani. Quindi, il venerdì saranno attive dalle 8 e fino alle 6 dell'indomani; mentre il sabato partiranno alle 20.

Le regole dei pass: dove acquistarli online

Mentre di giorno gli automobilisti possono acquistare il pass successivamente all'ingresso in Ztl, di notte la situazione cambia. Se si vuole entrare nella Ztl dopo le 23, bisogna infatti convalidare il pass prima dell'ingresso. Inoltre da domani il pass giornaliero del venerdì avrà una validità allargata. Se, infatti, l'automobilista acquista il pass alle 10 di venerdì, il permesso sarà valido fino alle 6 del giorno seguente.

Per l'acquisto basterà recarsi in una delle tre postazioni dell'azienda (via Alcide De Gasperi, via Libertà, Stazione Centrale), che rimarranno aperte fino a tarda sera, oppure usare l'app PalerMobilità o Ztl Palermo, risparmiando tempo e fatica. E poi ci saranno anche quei ristoranti e locali notturni che venderanno i pass.

E per chi non vuole prendere l'auto...

L'Amat ha già predisposto un piano per potenziare la linea 101 nelle ore serali con corse ogni 15 minuti e un biglietto unico. Nessuna informazione ancora riguardo collegamenti con i parcheggi e convenzioni tra Comune e taxi.

