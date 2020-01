Palermo, asili nido e scuole d'infanzia: domani scade il termine di iscrizione

Domani scade il termine per presentare istanza on line di iscrizione agli asili e scuole dell'infanzia comunali di Palermo Nell'intento di supportare gli utenti che ancora non abbiano provveduto ad inoltrare l'istanza, domani, dalle 9 alle 12, le sedi delle Ude saranno aperte al pubblico; mentre il pomeriggio dalle 15,30 alle 18 saranno aperte al pubblico la prima e la quarta Ude. Ecco gli indirizzi delle sedi. PRIMA UDE: Via Lincoln 144 (Palazzo Barone); SECONDA UDE: Via Paratore 13; TERZA UDE: Via Galilei 36; QUARTA UDE: Via Germania 8

