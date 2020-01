Mafia, chiesta condanna per Ferdico e l'amministratore dei beni

Sei anni e sei mesi per Giuseppe Ferdico, cinque e mezzo per Francesco Montes, quattro e dieci mesi per Luigi Miserendino. Il prevenuto per mafia, l’imprenditore Ferdico, rischia una pena di non molto superiore rispetto a quella inflitta all’ex amministratore giudiziario dei suoi beni, Miserendino.

Nella requisitoria del pm Luisa Bettiol, tenuta oggi davanti alla quinta sezione del tribunale di Palermo, le due posizioni vengono accomunate: perchè a Ferdico, nonostante l’applicazione di una misura di prevenzione, l’amministratore avrebbe consentito di continuare a frequentare l’azienda, il centro commerciale Portobello.

E ad esserne il dominus, sostiene la rappresentante dell’accusa, che oggi ha chiesto cinque condanne: oltre all’ex titolare del megastore di Carini (Palermo), al gestore di fatto del Portobello, Montes, e a Miserendino, il pm ha chiesto sette anni e cinque mesi a testa per Pietro Felice e Antonino Scrima. Le ipotesi di reato vanno dall’intestazione fittizia di beni al favoreggiamento reale e personale, contestato all’ex amministratore nominato dalla sezione misure di prevenzione. Felice e Scrima, pure loro considerati vicini a Ferdico, sono accusati invece di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per avere chiesto il pizzo al direttore della società incaricata della vigilanza nel centro commerciale.

© Riproduzione riservata