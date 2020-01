Pane venduto per strada, scattano 10 denunce a Palermo

Dieci persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo per aver venduto pane per strada, in cattivo stato di conservazione. Sono state controllate le zone di Altarello, Baida, Crispi, Partanna Mondello, San Filippo Neri ed Uditore.

Il pane era venduto per strada, senza alcuna protezione dalla polvere e dai gas di scarico delle auto in transito e chi lo vendeva non aveva alcuna documentazione riconducibile alla tracciabilità e/o filiera produttiva. Circa 500 i chili di pane sequestrato.

Oltre alla denuncia, sono scattate sanzioni per un totale di 15 mila euro per la violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità, previsti dal decreto legislativo 190/06 e l’inottemperanza al divieto di commercializzazione su area pubblica, prevista dalla determina assessorile della Regione Siciliana.

