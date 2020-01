Incidente sulla circonvallazione a Monreale, un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente, tra una Juaguar e una Peugeot, sulla circonvallazione di Monreale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che indagano per accertare le responsabilità.

Il violento scontro è avvenuto all'altezza della chiesa di Santa Teresa. A perdere la vita un uomo di 71 anni alla guida della Peugeot. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo - per cause ancora da accertare - scontrandosi con la Jaguar con a bordo due giovani. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Ingrassia, ma uno dei due è in gravi condizioni.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per i rilievi del caso.

