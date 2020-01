Il parto stimolato e il battito che si ferma, mistero sulla neonata morta: "La gravidanza era andata bene"

"Stava andando tutto bene, non capiamo proprio cosa sia successo e speriamo che l'autopsia possa chiarire la causa dell'improvviso arresto cardiaco della neonata". Lo dice Luigi Triolo, responsabile di Ostetricia e Ginecologia della clinica Triolo Zancla di Palermo dopo la tragedia successa in sala parto.

Una neonata è morta mentre la mamma stava per partorire. E' stata sequestrata la cartella clinica e la procura ha disposto l'autopsia sul corpicino della bimba per accertare eventuali responsabilità.

"La signora era in perfette condizioni - ha spiegato Triolo in un articolo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola -. La gravidanza era andata bene ed era giunta al termine nei tempi previsti. Quando è entrata in travaglio, l'abbiamo portata in sala operatoria e abbiamo iniziato a stimolare il parto. Ad un certo punto, abbiamo cominciato a sentire rallentare i battiti del cuore della neonata che si è poi fermato".

