Ztl notturna a Palermo, il bus 101 ogni 15 minuti: ma si allarga la protesta

La Ztl notturna a Palermo continua a fare discutere, dividendo la città tra favorevoli e contrari e il braccio di ferro si allarga. Intanto, il Comune e l'Amat si preparano all'avvio previsto per venerdì 31 gennaio. Sì perché, oltre ai divieti, nella zona a traffico limitato ci saranno più bus notturni in circolazione.

Alle 7 linee notturne già attive, venerdì e sabato si aggiungerà anche la linea 101, che sarà attiva 24 ore su 24. Ci saranno 6 vetture che copriranno il percorso Stazione-piazza De Gasperi lungo l’asse di via Libertà e che dovrebbero garantire una frequenza tra i 12 e i 15 minuti. «La scommessa e lo scopo è quello di convincere le persone a prendere il bus di notte e dunque è importante che funzioni», spiega il direttore di esercizio di Amat Ferdinando Carollo.

Ma mentre il Comune si prepara al debutto della Ztl notturna, la tensione resta altissima, soprattutto fra i commercianti del centro storico, sin da subito contrari al provvedimento. Confcommercio ha annunciato un ricorso al Tar e ieri sono scesi in campo anche altri commercianti e ristoratori. Dopo Natale Giunta, ieri sono intervenuti lo chef patron del ristorante Palazzo Branciforte in via Bara all'Olivella, Gaetano Billeci, e la sua socia Teresa Dawidowska, annunciando due licenziamenti «obbligati».

La notizia completa nell'articolo di Patrizia Abbate sul Giornale di Sicilia.

