Incidente a Mezzojuso, camionista si dà alla fuga: denunciato per omissione di soccorso

Un camionista di 66 anni è stato denunciato per omissione di soccorso dopo un'incidente avvenuto lungo la statale 121 nei pressi di Mezzojuso. Un furgone si è schiantato contro un'auto condotta da un palermitano di 66 anni, quest'ultimo rimasto ferito e incastrato tra le lamiere. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco è riuscito fortunatamente a salvarsi, dopo il trasferimento all'ospedale Civico di Palermo.

Subito dopo l’impatto l’uomo che era alla guida del camion un 66enne originario di Licata (Ag), invece di prestare soccorso al malcapitato, si è dato alla fuga. Immediate sono scattate le ricerche che hanno permesso di rintracciarlo poco distante in una piazzola di sosta. I carabinieri lo hanno denunciato per omissione di soccorso.

