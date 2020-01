Anziana schiacciata da un masso, archiviata indagine su Orlando

Sono state archiviate le posizioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il suo predecessore Diego Cammarata, entrambi indagati, insieme ad altri funzionari dell'amministrazione, per la morte dell'88enne Ornella Paltrinieri, scomparsa dopo essere rimasta schiacciata da un masso finito sulla sua abitazione a Mondello.

La donna abitava in via Calpurnio e i fatti accaddero nel dicembre 2015. Il Gup del Tribunale di Palermo ha accolto la richiesta della procura, che ha ritenuto che i due primi cittadini non avessero alcuna responsabilità, perchè le materie relative alla tutela del territorio e dell’ambiente vengono da loro delegate ai dipendenti comunali.

