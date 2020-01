Palermo, la Rap paga ed evita il blocco del trasporto dei rifiuti verso Catania

La Rap paga l'azienda che deve trasportare i rifiuti a Catania e scongiura il blocco e una possibile nuova emergenza. L'azienda palermitana, così come ha fatto fino a ora, ha provveduto ai pagamenti con le sue risorse ordinarie sotto forma di anticipazione, mandando comunque in sofferenza altri suoi ambiti.

"Siamo riusciti a governare questo problema che si è presentato - ha raccontato il presidente Giuseppe Norata -, ma certo non potremo farlo a lungo. I soldi per la copertura degli extra-costi servono e ancora dalla Regione non si muove foglia".

Ma ecco subito un nuovo problema: Norata, infatti, spiega che le discariche in cui vengono scaricati i rifiuti cominciano a parlare "di saturazione".

