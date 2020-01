Giornata della memoria, Cefalù conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Liliana Segre diventa cittadina onoraria del comune di Cefalù. La cittadinanza le verrà conferita in occasione della Giornata della Memoria. La determina del sindaco Rosario Lapunzina descrive la senatrice a vita, reduce dal campo di sterminio di Auschwitz, come «esempio vivente di resistenza, di coraggio, di integrità etica e di onestà intellettuale, in una sintesi di eccellente cultura e raffinato senso civico».

Per il conferimento della cittadinanza onoraria il Comune ha organizzato lunedì 27 gennaio alle 17.30, nella sala consiliare, una riflessione sulle persecuzioni razziali e sul valore della testimonianza di Liliana Segre, «memoria della tragedia della Shoah».

Ne parleranno, dopo l’introduzione del sindaco Rosario Lapunzina e del presidente del consiglio comunale Giovanni

Iuppa, l’assessore alle politiche culturali Vincenzo Garbo e lo storico Antonino Blando dell’Università di Palermo.

