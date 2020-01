Morta prima del parto a Palermo, gara di solidarietà per i funerali di mamma e figlio

Si terranno domani, mercoledì 22 gennaio, alle 11, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, alla Noce, i funerali di Rosalia Nuara e del piccolo Matthias, mamma e figlio morti prima del parto a Palermo.

La donna è deceduta la notte fra giovedì e venerdì scorso alla clinica Triolo Zancla, mentre era ricoverata in attesa di partorire. Il figlioletto che portava in grembo in un primo momento era stato salvato, dopo poche ore però non ce l'ha fatta ed è morto anche lui.

In tanti i palermitani che hanno chiesto e dato una mano per celebrare il funerale di Rosalia Nuara e del piccolo Matthias. A farsi portavoce della raccolta fondi l'impresa funebre di Nunzio Trinca.

"Si ringrazia quanti hanno contribuito con le loro offerte a poter coprire le spese funerarie e l'acquisto del loculo nel cimitero Rotoli - dice l'impresa funebre -. Da parte nostra, abbiamo omaggiato tutto il servizio funebre: bara, carro funebre e quanto da noi dovuto. Si ringrazia il personale dell'ospedale Policlinico, l'amministrazione comunale dei servizi cimiteriali, dirigente e funzionari per la loro collaborazione".

