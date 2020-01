Belmonte Mezzagno, ruba energia elettrica per coltivare marijuana: arrestato

Un 32enne di Belmonte Mezzagno è stato arrestato dai carabinieri per furto di energia elettrica. I militari, durante una perquisizione in casa, hanno trovato una piantagione indoor con 80 vasi che erano stati da poco piantati con semi verosimilmente di marijuana in fase di germogliamento con un’altezza tra i 3 e i 5 cm.

L’ambiente era dotato di attrezzature necessarie per facilitare la crescita (lampade alogene, climatizzatori, ventilatori) alimentate attraverso un allaccio abusivo alla rete Enel. Nel corso dei controlli sono stati trovati anche 12 grammi di marijuana.

Il contatore è stato rimesso a norma dai tecnici dell’Enel e i vasi con le piantine e il materiale utilizzato per la coltivazione sono stati sequestrati. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

