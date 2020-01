Omicidio per gelosia a Partinico, uomo condannato a 30 anni

Condanna a 30 anni per Leonardo Celestre, commesso di Partinico che il 28 luglio 2018 avrebbe ucciso Nicola Bifara. La decisione è del Gup del tribunale di Palermo Giuliano Castiglia.

Celestre, che dovrà risarcire (per adesso con una provvisionale di complessivi 100 mila euro) la vedova e i figli minorenni della vittima, si è visto riconoscere le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L’imputato avrebbe infatti agito per gelosia, ritenendo che Bifara avesse una relazione con la propria moglie, e avrebbe pianificato nei particolari il delitto, avvenuto in campagna, in una proprietà della vittima, in contrada Margi Sottana.

Un testimone, che per puro caso si trovava in compagnia dell’uomo ucciso, aveva inchiodato l’assassino. Il giudice ha accolto le tesi dei pm Renza Cescon e Giulia Beux e del legale di parte civile, l’avvocato Antonio Geraci. Il legale di Celestre, l’avvocato Cinzia Pecoraro, farà appello.

