Assalto a un corriere di latticini a Palermo, un arresto

A Palermo la polizia ha sventato una violenta rapina a un corriere di latticini e ha arrestato uno dei due banditi, Giovanni Amodeo, 37enne del quartiere Zisa.

Provvidenziale il passaggio di una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico nella zona del quartiere di Villagrazia che è coinciso con il tentativo di rapina in via Emily Balch. I poliziotti, seppur a distanza, hanno notato il furgone fermo e in prima battuta hanno ritenuto che potesse trattarsi di un guasto meccanico del mezzo, si sono insospettiti quando hanno visto un ciclomotore davanti il mezzo. Era, in effetti, in corso un’aggressione a scopo di rapina: due malviventi, tra cui Amodeo, a bordo di un motore avevano affiancato in marcia il corriere di latticini e gli avevano intimato di arrestare la marcia, accreditandosi quali appartenenti alle forze dell’ordine.

L’autista, diffidente e temendo una rapina, aveva proseguito la marcia, ma i malviventi gli hanno tagliato la strada, costringendolo a fermarsi; i complici hanno quindi aperto la porta della cabina e hanno chiesto la consegna di denaro. E’ seguita una colluttazione con la vittima, a conclusione della quale il malcapitato avrebbe certamente avuto la peggio se non fosse giunta la pattuglia della polizia a sventare la rapina.

Uno dei due banditi è riuscito a fuggire, il secondo, Amodeo, è stato invece bloccato e tratto in arresto. Il motore, posto sotto sequestro, è stato perquisito accuratamente anche a seguito dell’intervento dei poliziotti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi, repertando elementi utili alle indagini e all’individuazione del complice. La vittima del tentativo di rapina è stata curata sul posto da personale medico fatto giungere dai poliziotti.

Ulteriori indagini sono in corso da parte degli agenti della squadra mobile per giungere all’identificazione del complice.

© Riproduzione riservata