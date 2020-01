Blitz nella movida palermitana, festa di liceali nel pub senza permessi

Locali senza permessi e senza licenze. È quanto è riuscita a scovare la polizia nel corso dei controlli nella movida palermitana tra via Messina Marine, le zone di Pallavicino e Partanna e Ballarò, in piazzetta del Fondaco.

In particolare a finire nel mirino, come si legge nell'articolo di Leopoldo Gargano nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi, un locale di via Messina Marine dove era stata organizzata una festa con circa 500 liceali. Il pub però era privo di agibilità, in assenza di licenza.

Il titolare è stato denunciato e segnalato per non aver rispettato un'ordinanza emessa dal questore che già aveva imposto la cessazione dell'attività abusiva. Il titolare del pub in questione era stato infatti già segnalato per lo stesso reato.

