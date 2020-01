Pensioni d'invalidità a Palermo, spunta l'agenda delle truffe con i nomi di medici

Antonino Randazzo, arrestato alcuni giorni fa perchè considerato colui che faceva avere le pensioni a falsi invalidi, aveva un'agenda nella quale annotava nomi e numeri telefonici che adesso saranno utili agli investigatori per andare a fondo e risalire a quante più truffe messe in atto.

È stata scoperta all'interno dell'abitazione di Terrasini ed è stata sequestrata così come oltre 60 mila euro. Nell'agenda, così come riporta Leopoldo Gargano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ci sarebbero diversi nomi di medici e professionisti con i quali Randazzo sarebbe stato in contatto, anche alcuni componenti delle commissione dell'Inps chiamate a deliberare sulla concessione dei benefici previdenziali.

Adesso gli inquirenti dovranno chiarire se questi medici abbiano firmato, le pratiche dell'uomo.

© Riproduzione riservata

