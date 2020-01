I carabinieri della stazione Crispi, a Palermo, hanno denunciato a piede libero 18 persone con l’accusa di invasione di edifici.

In via P. Calvi, i militari hanno accertato che i denunciati si erano introdotti abusivamente in alcuni appartamenti liberi di un edificio di sette piani.

In particolare diversi nuclei familiari hanno occupato 11 appartamenti sui 20 presenti nello stabile.

