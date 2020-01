Furti di energia elettrica, un arresto e sette denunciati a Palermo

Controlli finalizzati al contrasto dei furti di energia elettrica presso alcune abitazioni, a Palermo. A seguito delle verifiche dei carabinieri della stazione di Partanna Mondello, insieme ai tecnici E-Distribuzione, sono state denunciate all’autorità giudiziaria sette persone, tutte nate e residenti a Palermo, responsabili di avere allacciato abusivamente il cavo elettrico di quattro abitazioni alla rete elettrica pubblica.

Nel quartiere Libertà i carabinieri della stazione Falde hanno arrestato per furto di energia elettrica una 48enne già sottoposta alla detenzione domiciliare per reati inerenti gli stupefacenti. La donna aveva allacciato anch’essa il cavo elettrico dell’abitazione alla rete pubblica.

L’arrestata è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di essere tradotta presso il Tribunale di Palermo per il rito per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto la donna è stata rimessa in libertà in attesa del processo.

