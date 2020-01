Anziano scomparso a Carini, ricerche in corso: l'ultimo avvistamento a Palermo

È sparito nel nulla da ieri mattina Andrea Amato, pensionato di 81 anni di Carini. A denunciarne la scomparsa i familiari. Sono in corso le ricerche, iniziate dopo la segnalazione ai carabinieri. Il paese è stato battuto a setaccio, anche con l'uso di droni, insieme ai volontari della Protezione civile, sia di Carini che di Palermo.

L'uomo, diabetico, è uscito, intorno alle 7.50, di casa dove abita insieme alla figlia e al genero per fare una commissione ma non è più rientrato. Le ricerche sono state effettuate anche nelle zone in cui il signor Andrea possiede dei terreni. L'uomo è stato infatti avvistato per l'ultima volta ieri nel suo podere di via Passo d'Acqua intorno alle 15,30.

Un'altra segnalazione ha riferito di avere visto l'uomo a Palermo. Con sé non ha portato né il cellulare né i suoi farmaci.

Chiunque lo avvistasse può contattare i numeri 338-8390780 oppure 392-4131037.

