Sequestrato un cantiere navale a Santa Flavia

Sequestrato nell'area portuale di Santa Flavia un cantiere navale che non era in regola con le norme ambientali. Ai proprietari, segnalati alla magistratura, è stata contestata una gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi, potenzialmente dannosi per l’ambiente, depositati in spazi aperti.

Il cantiere non aveva le autorizzazioni ambientali per svolgere quel tipo di attività. Altre irregolarità sono state riscontrate nell’impiego di alcuni macchinari che avrebbero prodotto scorie inquinanti. L’area complessivamente sequestrata dalla guardia di finanza è di 2300 metri quadrati.

© Riproduzione riservata