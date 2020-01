Blitz allo Zen, 100 carabinieri in azione: due arresti per tentato omicidio

Blitz dei carabinieri allo Zen 1 e allo Zen 2 di Palermo. Cento i militari in azione per battere palmo a palmo il quartiere San Filippo Neri. Diversi i posti di controllo rafforzati nelle principali arterie, così come i servizi realizzati da carabinieri in abiti civili, integrati da militari del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia, da cinofili e da un elicottero del nono nucleo di Palermo.

Il servizio a largo raggio, viene spiegato, ha lo scopo di fronteggiare i fenomeni di illegalità nella borgata alla periferia nord della città, dando «un segnale di forte presenza dello Stato sul territorio, in chiave sia preventiva, sia repressiva».

Nel corso del blitz i i carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di due giovani, Giuseppe Nicolosi, 30 anni, a Maurizio Ingrassia, 33 anni, entrambi residenti nel quartiere di San Filippo Neri per i reati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

Gli arrestati sono ritenuti responsabili di avere tentato di uccidere un trentenne nel dicembre 2017. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di San Lorenzo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno consentito di ricostruire in particolare quanto accaduto nella notte tra il 17 e il 18 dicembre 2017, quando all’interno di un locale di viale Lazio, per futili motivi, era scoppiata una rissa tra una decina di giovani, tra i quali Nicolosi ed il trentenne, spalleggiati dai rispettivi amici.

Una volta fuori dal locale, per “regolare” i conti, tra fazioni opposte, in piazza Gino Zappa, Ingrassia avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco contro il trentenne, colpendolo. La vittima, alle prime ore del 18 dicembre, era poi finito in ospedale.

© Riproduzione riservata