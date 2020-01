Palermo, c'è un progetto per la rinascita dell'ex Chimica Arenella

Il Comune di Palermo punta alla rinascita dell'ex Chimica Arenella. La vecchia area industriale si presta ad accogliere, almeno da progetto, un centro di ricerca, un distaccamento museale, un porticciolo e dipartimenti universitari.

Il progetto si chiama «Forge» (Factory of Urban Games, industria di giochi urbani) ed è stato presentato alla Commissione europea dall'amministrazione comunale, capofila di una partnership composta da Cnr, Regione Siciliana, Università e Autorità portuale. Si accantona quindi, almeno per il momento, la vendita della struttura, anche perchè in questi anni nessun investitore si è mostrato interessato.

Il progetto è ambizioso e il Comune punta a recuperare solo una parte dei fondi partecipando al bando europeo che assegna 4 milioni a ciascuna delle 10 città selezionate per realizzare iniziative di sviluppo e rigenerazione.

Il progetto è illustrato nei dettagli nell'articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia.

