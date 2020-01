Palermo, in viale Regione Siciliana ripartono i lavori per la terza corsia

Da stanotte ripartono i lavori in viale Regione Siciliana per installare la segnaletica per la terza corsia. Ad annunciarlo è l'assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania. "Al via la segnaletica in viale Regione Siciliana, si comincia stanotte - annuncia l'assessore su Twitter -. Finalmente diventerà a tre corsie più una banchina di sosta. Dopo aver completato il posizionamento dell'asfalto, la strada sarà messa in sicurezza".

I lavori erano ufficialmente partiti nel maggio scorso, quando la Rap si è occupata del rifacimento del manto stradale. Sedici gli operai impiegati. Adesso, si passa alla fase 2.

I lavori si svolgeranno solo di notte e per rifare la segnaletica sui circa 24 chilometri di strada ci vorrà almeno un mese. "Dipende tutto dalle condizioni meteo - spiega Catania - ovviamente in caso di pioggia saremo costretti a fermarci".

L'ordinanza comunale, votata due anni fa in Consiglio comunale, prevede la creazione di tre corsie: una da 3,5 metri per mezzi pesanti, autobus e taxi e due ordinarie da 2,5 metri per le auto.

