Fa troppo freddo in classe, protestano gli studenti del liceo Galilei di Palermo

Gli studenti della sede centrale del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo in via Danimarca protestano contro il freddo in classe. Stamani, durante le ore di lezione, hanno deciso di protestare al di fuori dell’istituto, perché a quanto pare il freddo all’interno delle classi è al di sotto dai limiti previsti dalla legge. Il disagio è dovuto ad un guasto di una caldaia che non permette l’accensione dell’impianto di riscaldamento.

“Il guasto era stato segnalato qualche tempo fa alla città metropolitana di Palermo - ha dichiarato la preside Rosa Maria Rizzo - i lavori sono stati affidati ad una ditta ma ancora non è stato fatto nulla, così gli studenti hanno fatto una protesta simbolica contro il ritardo.”

La scuola, per andare incontro agli studenti, aveva emanato una circolare ieri che posticipava l’ingresso di un’ora, per consentire agli studenti di fare lezione con una temperatura meno rigida.

© Riproduzione riservata