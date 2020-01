Scuola, stop all'assistenza per gli alunni disabili a Bagheria

Domani riapertura delle scuole, ma gli assistenti specializzati per gli alunni disabili del Comune di Bagheria resteranno a casa. È stato infatti sospeso il servizio di assistenza specialistica per le scuole dell’infanzia, primaria e della secondaria di primo grado, a causa dell’assenza di risorse di bilancio 2020.

In attesa della variazione del documento contabile, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, gli alunni aventi diritto, resteranno senza i loro assistenti. Molti operatori comunque non hanno percepito ancora pagamenti di maggio e giugno dello scorso anno scolastico. E tutti sono in attesa dei pagamenti da ottobre a dicembre 2019. Nonostante ciò, è stato garantito dagli assistenti il servizio agli alunni.

Domani è previsto un incontro tra l’assessore alla Politiche Sociali Emanuele Tornatore ed i rappresentanti delle cooperative ed associazioni a cui il servizio è affidato per trovare una soluzione.

