Palermo, guida motoape rubata della Rap: denunciato per ricettazione

È stato sorpreso alla guida di una motoape rubata alla Rap. A fermarlo in corso dei Mille a Palermo gli agenti di polizia che, nel corso degli accertamenti, ha verificato che il mezzo era stato rubato alla società che si occupa della raccolta dei rifiuti

Il giovane alla guida è stato denunciato per ricettazione mentre la motoape è stata sequestrata e restituita all’ex municipalizzata. Nel mese di dicembre scorso sono due i furti registrati ad altrettanti dipendenti durante il loro turno di spazzamento, uno in zona piazza Magione e uno in via Lincoln.

© Riproduzione riservata