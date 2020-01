Incidenti a Palermo, traffico in tilt in viale Regione e donna ferita in via Lincoln

Ancora incidenti a Palermo. Una donna è stata investita in via Lincoln da una Panda Bianca. Sul posto l'ambulanza del 118 e i vigili urbani: la donna, immobilizzata dai sanitari, è stata trasportata all'ospedale Civico in codice rosso, e la prognosi sembra riservata. Cinque vetture coinvolte in un altro scontro, in viale Regione Siciliana, intorno alle 13, con il traffico che è andato in tilt ma nessuno è rimasto ferito. Indagini dell'infortunistica della polizia municipale.

Ieri pomeriggio intorno alle 17, in via Papa Sergio I, all’altezza della scuola Luigi Rizzo, un’auto si è ribaltata. Per fortuna non ci sarebbero feriti ma la paura è stata tanta, oltre che i disagi per il traffico. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'infortunistica della polizia municipale, il conducente di una Citroen C3 avrebbe perso il controllo, per cause ancora da ricostruire, per poi ribaltarsi.

A bordo due giovani, che sono rimasti illesi. In via Papa Sergio I, oltre che i vigili urbani, anche i pompieri del comando provinciale per provvedere alla rimozione del mezzo. Traffico in tilt nella zona per circa un'ora. Altro incidente, per fortuna senza conseguenze, in via Apollo, sempre nel pomeriggio. Un ferito invece in mattinata in uno scontro in via Castriota, tra un’auto e una moto. Indagini da parte della polizia municipale della sezione infortunistica.

