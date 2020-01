Follia di Capodanno a Palermo, un proiettile entra in una casa

Torna a casa dopo le vacanze e trova una finestra sfondata da un proiettile sparato molto probabilmente durante la notte di Capodanno. Un ritrovamento assurdo, quello fatto a Palermo dal proprietario di un appartamento al settimo piano di un palazzo di corso Tukory 8. L'uomo, che per fortuna non era in casa quella notte, ha avvisato la polizia. L'episodio è riportato in un articolo del Giornale di Sicilia di oggi.

Secondo la prima ipotesi investigativa, si tratterebbe di un colpo di pistola sparato da un balcone di un palazzo che si trova di fronte da qualcuno che ha voluto festeggiare l'arrivo del nuovo anno a colpi di arma da fuoco.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE