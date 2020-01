Torretta, finiscono con la moto in un dirupo: 2 in gravi condizioni

Incidente a Torretta all'alba di oggi. Due giovani, in sella ad una moto, sono finiti in un dirupo, mentre transitavano in via Alekos Panagulis, e sono rimasti feriti. Si tratta di Giuseppe C. di 32 anni e Antonio R. di 35 anni.

Ad accorgersi dell'incidente i carabinieri che transitavano nella zona: hanno visto la moto a terra ma nessuna persona accanto. Soltanto sporgendosi, hanno visto i due corpi. Per recuperarli si è dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco del Saf che sono state portate in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

I carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi del caso per risalire alle cause dell'incidente.

