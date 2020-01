Cinisi, incendio in un mobilificio: fiamme domate dopo 4 ore

Paura questo pomeriggio a Cinisi per un incendio divampato al primo piano del mobilificio Leone. In via Nazionale, dove si trova il negozio, sono immediatamente giunte tre squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato circa quattro ore per spegnere le fiamme.

Il proprietario, al momento dell'incendio, si trovava a casa, in pausa pranzo. Attorno alle 14 ha visto uscire il fumo dall’esercizio commerciale, che si trova vicino alla propria abitazione, e ha chiamato i soccorsi.

Da una prima ricostruzione sembra che l'incendio sia scaturito da un corto circuito. Sul posto sono giunti i carabinieri.

