Capodanno con la neve a Piano Battaglia, ma gli impianti di sci restano fermi

La neve è ormai tanta a Piano Battaglia. Da ieri sono in azione i mezzi spalaneve per liberare le strade rimaste bloccate per alcune ore. Degli impianti di sci però ancora nemmeno l'ombra. È tanta la delusione per chi, in occasione delle festività, sperava di potere sciare. Invece seggiovia e skilift restano chiusi. Ai gitanti non resta che godersi lo spettacolo del paesaggio imbiancato.

Come spiega Roberto Urso in un articolo sul Giornale di Sicilia di oggi, ancora nessuna notizia dagli uffici della Città Metropolitana circa le due gare di ieri sull'affidamento della gestione delle piste e del servizio stagionale di pulizia delle strade. La stagione sciistica può dirsi tale se verrà superato lo scoglio della gestione delle piste legato alla apertura di seggiovia, skilift e tapis roulant della Piano Battaglia srl, causato dal braccio di ferro che si è creato fra quest'ultima e la ex Provincia di Palermo.

Le due gare per la manutenzione delle piste della Mufara sono andate deserte e per salvare in parte la stagione l'auspicio è che si trovi un accordo come nei due anni passati.

Non dovrebbero esserci impedimenti invece per le attività sugli snowboard e slittini del Fun Park che opera con un tapis roulant sul pendio che porta al rifugio Marini.

