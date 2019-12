Capodanno 2020, Palermo pronta alla doppia festa: in piazza 12mila persone

Manca ormai pochissimo alle due manifestazioni in programma questa sera a Palermo per il Capodanno 2020, a piazza Giulio Cesare, vicino alla stazione centrale, e nell’area antistante al Giardino Peppino Impastato, nel quartiere di San Giovanni Apostolo, il Cep.

Dal Comune informano che, per quanto riguarda l'accesso a piazza Giulio Cesare, i punti di ingresso sono via Roma (altezza Lidl) via Milano, via Torino. I punti di uscita sono invece su via Trieste, via Trento, via Gorizia e via Piave. La piazza sarà interamente transennata e gli accessi ai varchi controllati con metal detector e conta persone (la capienza massima è di 5.100 persone).

Non sarà possibile introdurre nell'area valigie, trolley, alcolici, bicchieri e contenitori di vetro, oggetti contundenti e bastoni per i selfie. E’ vigente inoltre l’ordinanza che vieta fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette.

Per quanto riguarda invece lo spettacolo del Giardino Peppino Impastato al Cep si potrà accedere ed uscire da via Calandrucci lato monte e lato valle, via Paladini. Anche in questo caso gli accessi saranno controllati con il conta persone: la capienza massima è infatti di 7mila persone. Per raggiungere la zona l’Amat ha prolungato il servizio del tram con 4 vetture sulla linea tra Cep e la stazione Notarbartolo, con corse ogni 15 minuti.

In entrambe le aree attrezzate sono stati predisposti spazi per accoglienza persone con ridotta mobilità e sedie a rotelle.

«La scelta di due luoghi, anzichè uno - ha spiegato Orlando - nasce dal fatto che Palermo è una città che non vuole avere un centro in alternativa alle altre parti dell’unico mosaico e che ha scelto di superare la marginalità delle attuali cosiddette periferie. Un tempo proprio il centro storico era la più degradata delle periferie (periferia esistenziale ancorchè non geografica) del capoluogo. Per noi esiste un’unica città, un’unica straordinaria comunità. L’invito, quindi, è quello di divertirsi a Capodanno e pensare a cosa fare ciascuno per rendere ancora migliore la nostra città».

A piazza Giulio Cesare si esibiranno fra gli altri Mario Biondi ed i Babil on Suite mentre al Cep Nino Frassica & Los Plaggers e Lello Analfino & i Tinturia.

«Ci aspettiamo non una ma due splendide feste di piazza - ha detto ancora Orlando - per iniziare al meglio il nuovo anno all’insegna di una città viva e vitale dal centro alle periferie».

