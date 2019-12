Aggressione nella comunità di Biagio Conte a Palermo: accoltellato un uomo

Arrestato dalla polizia per tentato omicidio il mauritiano Roland Arlanda di 54 anni, accusato di avere ferito al volto con un coltello un cittadino del Madagascar di 43 anni. L'aggressione è avvenuta all'interno della comunità di Biagio Conte, in via Decollati, a Palermo.

L'aggressione è avvenuta sabato sera, poco prima delle 23, ma non si conoscono ancora i motivi. I due ospiti della struttura di accoglienza hanno avuto un diverbio.

Roland Arlanda armato di un coltello ha colpito il rivale al volto, procurandogli un profondo taglio. Poi è fuggito. Dalla missione è stato richiesto l'intervento della polizia e dei sanitari del 118. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Civico.

Nel frattempo gli agenti della Polfer hanno intercettato alla stazione Arlanda, che aveva i vestiti sporchi di sangue. Lo hanno fermato e sottoposto a un controllo. Sarebbe stato lui a colpire il migrante nel centro di Biagio Conte.

