Incidente sulla Palermo-Sciacca nel territorio di Camporeale, al km 42. Un'auto, una Chrysler grigia, per cause in corso d'accertamento, si è ribaltata ed ha invaso una corsia.

Sul posto, il personale del 118 che ha soccorso due uomini anziani, lievemente feriti, e i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. I due sono stati trasportati a Palermo.

Rallentamenti al traffico, chiusa una corsia.

