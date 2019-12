Palermo, il ponte Bailey della Guadagna chiude al traffico

L'Ufficio Traffico del Comune di Palermo ha disposto la chiusura del Ponte Bailey della Guadagna (con l'ordinanza n°1551 emanta il 23/12/2019).

Secondo quanto riportato dalla determina, il ponte verrà chiuso al transito veicolare e pedonale con decorrenza immediata, sino all’eliminazione delle cause di pericolo, che a sua volta dovrà essere comunicata al servizio mobilità urbana per far sì che la chiusura venga revocata.

Le maestranze del Coime dovranno provvedere al posizionamento di barriere pesanti del tipo new jersey, posizionate alle estremità, per assicurare il rispetto dei divieti, verificandone periodicamente il corretto assetto.

La chiusura del ponte, che collega la Guadagna con via Oreto e strade limitrofe, potrebbe avere delle importanti ripercussioni sul traffico veicolare di tutta la zona, soprattutto al rientro dalle festività e durante le ore si punta.

